Windows 10 i Android. Synchronizacja schowka między urządzeniami już wkrótce

Windows 10 dzięki aplikacji Twój Telefon oraz integracji ze smartfonami marki Samsung oferuje całkiem sporo możliwości łączenia się z telefonami. Od niedawna na systemie można uruchamiać nawet wybrane programy z Androida z poziomu komputera. Wisienką na torcie ma być synchronizacja schowka, która według najnowszych doniesień może nadejść już wkrótce.

Deweloper aplikacji mobilnych Alessandro Paluzzi udostępnił niedawno wpis na Twitterze ze zrzutem ekranu, który pokazywał funkcję na smartfonie. Wygląda na to, że jest ona obecnie w fazie testów w obrębie aplikacji-klawiatury Microsoft Swiftkey.

#Microsoft is working on the possibility of sync the #SwiftKey keyboard clipboard history to the cloud 👀 pic.twitter.com/XckRYnYkHE