Windows 10 i kodek AV1 z akceleracją sprzętową. Obsługa jeszcze w 2020 roku

Windows 10 jeszcze w tym roku zyska obsługę kodeka AV1 z akceleracją sprzętową – informuje Microsoft na oficjalnym forum. W przyszłości ma się on stać podstawowym kodekiem wykorzystywanym do strumieniowania filmów w internecie, ponieważ jest bardziej efektywny od powszechnie znanego H.264, który zaczyna odchodzić do historii.

Microsoft zasygnalizował jakiś czas temu, że stosowanie AV1 może także korzystnie wpłynąć na czas pracy komputerów przenośnych na jednym ładowaniu akumulatora. Jak wynika z dostarczonych informacji, obsługa przyspieszenia sprzętowego AV1 pojawi się w Windows 10 począwszy od wersji 1909 i w praktyce będzie dostępna tylko dla użytkowników najnowszego sprzętu.

Niezbędny będzie bowiem procesor Intel 11. generacji ze zintegrowaną grafiką Iris Xe, grafika GeForce z serii RTX 30xx lub Radeon z nadchodzącej serii RX 6000. Co ważne, AV1 w Windows 10 można samodzielnie testować – po instalacji dodatku z Microsoft Store, gdzie dostępna jest wersja rozwijana od 2018 roku. AV1 już teraz jest stosowany m.in. przez Netfliksa czy Facebooka, a do obsługi wystarczy przeglądarka Chrome lub Firefox.

Pierwsze istotne informacje o kodeku AV1 pojawiły się we wrześniu 2018 roku, kiedy zaczął być testowany przez YouTube'a. AV1 jest rozwijany przez szereg znanych firm w ramach Alliance for Open Media. Swój udział ma przy tym między innymi Apple, Google i Microsoft.

Kodek AV1 do Windowsa 10 można pobrać za pośrednictwem naszego katalogu oprogramowania.