Windows 10 i nowe powiadomienia o końcu wsparcia. Tym razem mogą się spodobać

W Windows 10 mogą się pojawić nowe ostrzeżenia o końcu wsparcia danej kompilacji systemu. Chodzi o testowane właśnie powiadomienia, które miałyby wyświetlać się w Windows Update, poniżej informacji o dostępnych aktualizacjach systemu. W ten sposób użytkownicy sprawdzający aktualizacje ręcznie, mogliby dowiedzieć się, że czas zainstalować nowsze wydanie Windows 10, by nadal otrzymywać aktualizacje.

Takie podejście jest dość zaskakujące, ponieważ mocno odbiega od dotychczas stosowanej przez Microsoft ideologii. Zgodnie z nią, aktualizacja systemu na etapie końca wsparcia dla danej wersji powinna być automatyczna, by zapewnić użytkownikowi pełne bezpieczeństwo. Nie jest tu mowa o comiesięcznych łatkach, ale o aktualizacji Windowsa do kolejnej tak zwanej "dużej wersji", która jest dalej wspierana w danym momencie.

Microsoft is testing out a fairly subtle End Of Life banner to use in the Windows Update page in Settings. (Right below the Active Hours prompt) pic.twitter.com/hUpGiP4uLY