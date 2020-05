Windows 10 i obniżona wydajność gier. Winnym prawdopodobnie jest Tryb Gry

Udostępnij:

Tryb Gry w Windows 10 miał być rozwiązaniem dla osób borykających się ze spadkami wydajności w grach. Niestety, najprawdopodobniej nie wszystko poszło tak, jak powinno. Gracze skarżą się teraz, że jest wprost przeciwnie, a mianowicie liczba klatek w Trybie Gry spada – donosi Guru3D.

Tryb Gry, aka Game mode, w Windows 10 zadebiutował w 2017 roku. Jego celem było takie zarządzanie zasobami komputera, aby uzyskać jak najlepszą wydajność w grach. Wygasza m.in. zbędne z punktu widzenia gracza usługi. Nadaje też procesowi gry najwyższy priorytet dla dyspozytora.

Zdaje się jednak, że ostatnio z Trybem Gry dzieje się coś złego. Być może winna jest któraś z aktualizacji. Gracze zwracają uwagę na obniżoną płynność zabawy. Zwłaszcza gier sieciowych, takich jak League of Legends czy Call of Duty: Warzone. Ponadto, wskazują na przypadki całkowitego zamrażania się wybranych tytułów, co dzieje się w losowych sytuacjach – ale zawsze wspólnym ich mianownikiem jest aktywny Tryb Gry.

Początkowo wydawało się, że problem może dotyczyć kart graficznych z rodziny Radeon RX 5000, jednak rosnąca liczba zgłoszeń potwierdziła, że spadki wydajności zauważają również posiadacze podzespołów producentów innych niż AMD. Tak oto głównym podejrzanym stał się Game mode.

Windows 10 Tryb Gry – jak wyłączyć?

Jeżeli zauważyliście u siebie spadki wydajności w grach, to rozwiązaniem może być wyłączenie Trybu Gry w ustawieniach Windowsa 10. Aby to zrobić: