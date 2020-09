Windows 10 i tajemnicze sterowniki Intela z 1968 roku. Lepiej ich nie pobierać

Udostępnij:

Użytkownicy Windows 10 powinni zwrócić szczególną uwagę na to, jakie opcjonalne sterowniki pobierają za pośrednictwem Windows Update. Jak zwraca uwagę serwis Windows Latest, bazując na komentarzach z serwisu reddit, część użytkowników systemu otrzymała możliwość pobrania tajemniczych sterowników INTEL - System . Zgodnie z zapisem, wydane zostały jeszcze w ubiegłym stuleciu, a zależnie od przypadku, nawet w 1968 roku.

Te sterowniki dla Windows 10 to w praktyce pomyłka i aby uniknąć problemów, warto ich po prostu nie instalować. Niewykluczone, że lada moment Microsoft zauważy błędny zapis i wycofa sterowniki z Windows Update, jednak w chwili tworzenia niniejszej publikacji, tajemniczy pakiet wciąż jest dostępny. Co istotne, mowa jest o opcjonalnych aktualizacjach Windows 10. Można więc założyć, że większość użytkowników nawet o nich nie wie (bo nie zagląda do ustawień), a pozostali – najpewniej bardziej zaawansowani – dzięki własnej intuicji wstrzymali się z instalacją.

W Windows Update pojawiły się tajemnicze sterowniki "Intel - System" z 1968 roku, fot. Oskar Ziomek.

Wszystko wskazuje także na to, że ewentualna instalacja "archaicznych" sterowników Intela z roku powstania firmy, nie będzie szkodliwa dla komputera z Windows 10. Użytkownik będzie wówczas musiał we własnym zakresie znaleźć nowsze sterowniki urządzeń na stronie producenta, a stare odinstalować.

Warto przypomnieć, że instalacja sterowników Intela w komputerze z Windows 10 jest ułatwiona dzięki narzędziu Intel Driver & Support Assistant. Aplikacja sama analizuje podzespoły komputera i dostępność nowych wersji sterowników, które później – w razie potrzeby – pozwala pobrać i zainstalować. To często najwygodniejsza metoda instalacji najnowszych wersji sterowników Intela w Windows 10.

Intel Driver & Support Assistant na Windowsa jest dostępny w naszym katalogu oprogramowania.