Windows 10: majowa aktualizacja i problem z wyszukiwarką. Trzeba zmodyfikować rejestr

Niektórzy użytkownicy Windows 10, którzy zainstalowali już majową aktualizację, skarżą się na zaskakujące zachowanie systemowej wyszukiwarki, po naciśnięciu klawisza "Windows" na klawiaturze. Okazuje się, że nie da się już w ich przypadku wygodnie przeglądać zawartości menu Start – to wyszukiwarka pojawia się na pierwszym planie, choć nie naciśnięto żadnej litery, co mogłoby wskazywać na chęć odnalezienia jakiejś aplikacji czy dokumentu.

Na kłopot zwrócono uwagę na reddicie, a szczegóły opisał serwis Techdows. Problemem okazuje się obsługa "pływającego okienka" wyszukiwarki we wcześniejszych wersjach Windows 10. Użytkownicy mogli je ręcznie aktywować (modyfikując rejestr) i to z tego powodu teraz doświadczają problemów.

Wyszukiwarka Windows 10 na tle menu Start, fot. reddit/u/Jyo711

W Windows 10 20H1 wyszukiwarka jest inaczej obsługiwana, co skutkuje jednoczesnym uruchomieniem jej oraz menu Start po naciśnięciu klawisza Windows. By pozbyć się problemu, należy po prostu wyłączyć nieobsługiwany już tryb wyszukiwarki, co można zrobić ponownie modyfikując rejestr. Jak podaje Techdows, wystarczające jest usunięcie dwóch następujących wpisów:

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Search: ImmersiveSearch

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Search\Flighting\Override

Wszystko wskazuje na to, że problem z nakładającymi się na siebie okienkami menu i wyszukiwarki dotyczy wyłącznie użytkowników, którzy wcześniej eksperymentowali z systemem, modyfikując jego rejestr. Nie dotarliśmy do informacji potwierdzających, że usterka pojawia się także u regularnych użytkowników Windows 10, którzy nigdy nie zmieniali wartości w rejestrze.