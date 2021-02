Windows 10: niepozorna łatka trafia do systemu. Zwolni miejsce przed aktualizacją 21H1

Udostępnij:

Do Windows 10 trafia nowa, niespodziewana aktualizacja, która ma "usprawnić działanie Windows Update". Chodzi o pakiet KB4023057, który w praktyce ma za zadanie przygotować system do późniejszej aktualizacji Windows 10, w tym także do wersji 21H1. Najprawdopodobniej wraz z nią użytkownicy zyskają dostęp do odświeżonego interfejsu, który jest rozwijany jako projekt Sun Valley.

Choć data wydania Windows 10 21H1 nie została oficjalnie podana, spodziewamy się, że nowa wersja systemu trafi na rynek w najbliższych miesiącach, ale najpewniej nieco później niż zwykle. Wcześniejsze doniesienia wskazują bowiem, że 21H1 ma się pojawić dopiero w czerwcu, więc nim trafi do komputerów choćby połowy użytkowników Windows 10, w praktyce trzeba będzie zaczekać zapewne co najmniej do 2022 roku.

Aktualizacja KB4023057 trafia do użytkowników partiami, więc jak dotąd nie wszyscy mogli ją zauważyć w Windows Update. Jest przewidziana praktycznie dla wszystkich wersji Windows 10, począwszy od 1507 do najnowszej 20H2. Jak tłumaczy Microsoft, zadaniem tej łatki jest między innymi kompresja niepotrzebnych plików, by w razie potrzeby zyskać miejsce na dysku, usunięcie problemów Windows Update czy zmiana ustawień sieciowych, jeśli występują kłopoty z połączeniem.

Jednocześnie warto zaznaczyć, że choć aktualizacja ma za zadanie usprawnić działanie komputera pod kątem sprawności instalacji nowej wersji Windows 10, to nie zmieni ustalonych przez użytkownika godzin aktywnego użytkowania. Wszystkie zmiany powinny więc być zatem mało inwazyjne i istotnie wspomóc późniejszy etap aktualizacji Windows 10 za kilka miesięcy.