Windows 10 nieznacznie w górę, Linux nie utrzymuje rekordu. Steam Survey za 02.2020

Nadszedł początek marca, a więc także czas na lutowe statystyki platformy Steam dotyczące udziału oprogramowania i sprzętu. Oto, co wiemy aktualnie o graczach.

Po spadkach z końca roku, wywołanych sporym napływem graczy z Chin, 64-bitowy Windows 10 znów wspina się na pozycję jednogłośnego lidera. Udział najnowszego systemu operacyjnego Microsoftu to 80,37 proc., przy wzroście o 1,14 p.p. na przekroju miesiąca. Jednocześnie do poziomu 12,39 proc. (-1,17 p.p.) spada Windows 7 x64, a Windows 8.1 x64 – 2,1 proc. (-0,12 p.p.).

Rośnie, choć nieznacznie, macOS. W lutym notuje na platformie Steam 3,15 proc. udziału, wzrastając o 0,14 p.p. Spada natomiast Linux, który w styczniu mógł szczycić się najwyższym od roku wynikiem 0,9 proc. Luty zamyka znajdując się u 0,83 proc. użytkowników Steam.

GeForce GTX 1060 wiecznie żywy

Jak się okazuje, stabilizacja dotyka nie tylko oprogramowania, ale także sprzętu. W pierwszej piątce najpopularniejszych kart graficznych cały czas nie znajdziemy modeli najnowszej generacji. Przewodzi niezmiennie GeForce GTX 1060 (12,23 proc.), za nim – GTX 1050 Ti (8,74 proc.), a podium zamyka GTX 1050 (5,27 proc.). Najpopularniejszy model bieżącej serii, GeForce GTX 1660 Ti, jest dopiero szósty. Osiąga 2,22 proc. i wzrost rzędu 0,32 p.p.

Patrząc na ostatnie rewelacje analityków JPR o tym, że w bieżącej sprzedaży Radeony biją GeForce'y, dziwić może tylko brak w pierwszej dziesiątce jakiejkolwiek konstrukcji AMD. Lider obozu czerwonych, model RX 580, znajduje się dopiero na dwunastej pozycji (1,73 proc.).

Inaczej jest z procesorami, gdzie AMD sukcesywnie zwiększa swój udział. W lutym dobił on do pułapu 21,39 proc. Choć to raptem 0,03 p.p. na plusie od stycznia.