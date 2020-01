Windows 10 pokaże tapetę z twojego telefonu. Drobna zmiana, a cieszy

Aplikacja Twój telefon w Windows 10 niedługo dostanie niewielką aktualizację, po której będzie w stanie wyświetlać tapetę aktualnie ustawioną w smartfonie. Chodzi o program, który pozwala sparować komputer z telefonem, dzieki czemu ostatnie zdjęcia, SMS-y, kontakty i połączenia są dostępne z poziomu pulpitu Windowsa 10.

Jak zauważyli testerzy, zaktualizowana aplikacja jest już dostępna dla połowy insiderów. Oznacza to, że część osób może już sprawdzać, jak nowość sprawuje się w praktyce. Jak widać na zrzutach ekranu, niewielki symbol smartfonu w aplikacji Twój telefon, zamiast wyświetlać czarny prostokąt jak dotychczas, będzie pokazywać autentyczną tapetę z podłączonego smartfona.

Because #yourphone is, well, *your* phone, we wanted to make it feel as such on your PC. Rolling out now to #windowsinsiders (at 50%) you can enjoy your phone wallpaper being applied with acrylic transparency to the nav bar + larger icon. PS: Calls is now fully rolled out at 100% pic.twitter.com/qe9OqSwzKD