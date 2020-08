Windows 10 w końcu uruchamia aplikacje ze Sklepu Play. Tak jakby

Jak zapowiadano, tak uczyniono. Windows 10 w końcu pozwala uruchomić aplikacje z Androida i Sklepu Play, choć niestety nie jest to tak oczywiste, jak brzmi.

Słowo kompatybilność można by w tym przypadku ująć w cudzysłów i byłoby to naprawdę esencjonalne. Windows 10 nie emuluje bowiem androidowych apek sam w sobie, lecz strumieniuje je ze smartfonu przy pomocy znanego doskonale narzędzia Twój Telefon.

Według słów Analy Otero Diaz, kierowniczki programu Microsoft, stosowna aktualizacja właśnie zaczęła trafiać do pierwszych szczęśliwców.

The newest #YourPhone feature: Apps, has started rolling out further. So some of you may see your Phone screen entry switch over to Apps (even if you're not a Windows Insider). Available on select Android devices https://t.co/2p00jSOkwn #FeatureFriday pic.twitter.com/bWArDMvBWw