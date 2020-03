Windows 10 wciąż jest popsuty, a Microsoft ma to w du... dużym poważaniu

Epopeja z aktualizacjami Windowsa 10 trwa, a konkretniej – w tym przypadku z wydaną pod koniec lutego aktualizacją KB4535996. Mogliście już czytać na dobrychprogramach o skargach ze strony użytkowników, którym m.in. zniknęła karta graficzna. Finalnie za rozwiązywanie problemów wziął się sam Microsoft. Pomogło? Pytanie retoryczne.

Microsoft potwierdził, że Windows 10 napotkał nowe problemy. Firma opublikowała stronę pomocy technicznej wyjaśniającą, że usterka w systemie Windows 10 może uniemożliwić ręczną instalację sterowników na komputerach – donosi Forbes. I właśnie, w tej chwili jedynym potwierdzonym przez producenta mankamentem jest brak możliwości instalacji sterowników, co – według oficjalnej wersji – wynika z błędnie funkcjonujących zabezpieczeń.

Wujkowi dobra rada blisko dwa tygodnie zajęło, aby zaproponować tymczasowe wyłączenie funkcji Integralność pamięci w zakładce Izolacja rdzenia systemowych ustawień bezpieczeństwa. Ale nawet nie to jest najgorsze. Kwestia sterowników stanowi tylko kroplę w morzu chałtury przy KB4535996, a sama strona aktualizacji wciąż nie informuje o żadnych babolach.

Co ze znikającą kartą graficzną i raportowanym przez poszkodowanych brakiem możliwości rozruchu komputera? Co z BSOD-ami? Niedziałającym audio? Zepsutym narzędziem do podpisywania kodu w Visual Studio, signtool.exe, którego awarie wprost wiązane są z felerną aktualizacją? Na żadne z tych pytań Microsoft nie odpowiada. Nie podaje również jakiejkolwiek wiążącej daty wydania ewentualnej poprawki. Klient musi improwizować, szukając rozwiązań na własną rękę.

Tak więc od blisko dwóch tygodni (bo felerną aktualizację wydano 27 lutego) najpopularniejszy system operacyjny świata pozostaje zepsuty i nikt nie stara się zbudować choćby cienia nadziei na to, że sytuacja ulegnie poprawie. Postawmy sprawę jasno: to kpina z konsumenta.

If you're having trouble with signtool.exe, check if you have KB4535996 (optional 2020-02 CU) installed. Looks like WTLogConfigCiScriptEvent got removed from wldp.dll without sufficient testing.