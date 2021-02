Windows 10: wkrótce nowa opcja w ustawieniach personalizacji. Może pomóc początkującym

Udostępnij:

Do Windows 10 już niedługo może trafić nowa opcja w ustawieniach personalizacji. W testowych wydaniach systemu zauważono bowiem, że na liście kategorii pojawił się nowy wpis Device usage (z ang. "wykorzystanie urządzenia"), jednak na tę chwilę nie skutkuje wyświetleniem żadnych opcji – to wczesny etap rozwoju. Zakłada się jednak, że celem Microsoftu może być ułatwienie konfiguracji komputera osobom, które nie do końca się na tym znają, na co zwraca uwagę Windows Latest.

Przypuszcza się bowiem, że jest to element rozwijania OOBE – chęci przygotowania urządzenia z Windows 10 tak, by było gotowe do działania zaraz po wyjęciu pudełka, a w praktyce także po przeprowadzeniu dużej aktualizacji systemu. Jeśli to założenie okaże się słuszne, już wkrótce w Windows 10 będzie można wybrać główny cel zastosowania danego komputera, co pozwoli szybciej skonfigurować jego ustawienia.

I think it may be related to this former addition to the OOBE. Another possibility is it may be the new place for the tablet mode or a brand new two screens/foldable screen mode. Just personal theories. pic.twitter.com/LV5VqFBboK — AleQC 🇲🇽 (@ale_qc24) February 12, 2021

Jak sugeruje Windows Latest, bazując na testowym ekranie ustawień wyświetlanym tuż po aktualizacji "dziesiątki", w nowym menu mogłyby się znaleźć kategorie pozwalające m.in. dostosować komputer do grania, odrabiania lekcji, pracy czy rozrywki. Choć szczegóły nie są w tym momencie znane, można założyć, że opcje te pozwoliłyby jednym przyciskiem wstępnie skonfigurować ustawienia sieci, zasilania czy HDR-u.

Choć wybrane opcje z pewnością nie każdemu będą odpowiadać, warto pamiętać, że jest to opcja tworzona z myślą o początkujących. Pozostali z pewnością i tak samodzielnie sprawdzą konfigurację Windows 10, nim zaczną go wykorzystywać zgodnie ze swoimi planami, a niekoniecznie dokładnie tak, jak opisuje to kategoria wymyślona przez Microsoft.