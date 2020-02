Windows 10 wkrótce utraci aplikację Facebooka. I tak nikt z niej nie korzystał

Udostępnij:

Wydana w październiku 2013 r. aplikacja Facebook dla Windows 10 zdecydowanie nie należy do najpopularniejszych. Nic więc dziwnego, że firma z Menlo Park lada moment ją zamknie.

Facebook ogłosił, że z dniem 28 lutego 2020 r. apka Facebook zniknie z Microsoft Store, a dostęp z jej poziomu do zasobów serwisu zostanie zablokowany. Ni mniej, ni więcej oznacza to, że projekt dedykowanej aplikacji Facebooka dla systemu Windows 10 przestaje istnieć, a społecznościowy gigant sugeruje użycie klasycznych przeglądarek.

Porzucenie aplikacji Facebook nie jest jednak równoznaczne z rezygnacją z komunikatora Messenger. Ten niedawno doczekał się migracji z UWP na Electron i będzie dalej wspierany.

Choć firma Zuckerberga oficjalnie nie podaje powodów podjętej decyzji, nietrudno domyślić się, że chodzi o niską opłacalność utrzymywania aplikacji. Przyznam, że osobiście nie znam ani jednej osoby, która korzystałaby z aplikacji Facebooka w środowisku desktop.

A byłoby to tym bardziej irracjonalne, że Facebook jako platforma jest przecież w trakcie migracji na PWA, czyli de facto w wersji online także jest aplikacją. Dwa programy jednej firmy służące do tego samego celu to o jeden zbyt dużo. Tu literalnie należało posprzątać.