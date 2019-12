Windows 10 z błędem sięgającym czasów XP-ka. I jak tu wierzyć w poprawki?

Udostępnij:

Błąd polegający na wyświetlaniu dolnej części menu kontekstowego pod paskiem zadań jest starszy od sporej części użytkowników Windowsa. Fakt faktem pochodzi z początków ery XP. Microsoft natomiast ewidentnie sobie ten pierwiastek nostalgii ceni. Dlaczego? Bo rzeczony problem pojawia się konsekwentnie nawet w listopadowej aktualizacji Windowsa 10.

Sprawę naświetla dziennikarz serwisu Softpedia, Bogdan Popa. Jak twierdzi, błędy przy wyświetlaniu menu kontekstowego raportował już w czerwcu 2018 r., niedługo po wydaniu kompilacji 1803. Nie jest jednak przekonany, czy pojawiły się właśnie wtedy, czy może wcześniej ich po prostu nie dostrzegł. Tak samo zresztą, jak nie ma konkretnej informacji ze strony Microsoftu, czy kiedykolwiek tego rodzaju lapsus był w ogóle łatany.

Pewną sugestię stanowi tylko wątek na forum Microsoft Community. Ponoć w kompilacji 1709 i wcześniejszych błąd nie wstępował. Albo występował, jednak ze znacznie mniejszą częstotliwością niż w wersji 1803. Zdania dyskutantów są podzielone.

fot. Microsoft Community (BryanLesher)

A tymczasem inni internauci potwierdzają wieloletnią historię problemu. – Ten błąd bez wątpienia nie jest nowy. Istnieje przynajmniej od czasów Win XP, a to dlatego, że pasek zadań dąży do bycia elementem najwyższym – pisze niejaki Avant. – Ten błąd faktycznie sięga czasów systemu Windows XP – dodaje komentator o nicku Caleb Scribner.

Pozornie chowanie części menu kontekstowego pod paskiem zadań nie brzmi poważnie. Warto jednak zwrócić uwagę, że w takim wypadku część opcji może stawać się niemożliwymi do kliknięcia, co w znaczącym stopniu obniża komfort korzystania z systemu. I na dłuższą metę wkurza. Popa obiecuje skontaktować się z Microsoftem, by wyjaśnić zamieszanie.