Windows 10 z myślą o LGBTQI+. Microsoft promuje nowy motyw systemu

Microsoft nie zwalnia tempa w podkreślaniu swojej otwartości na szeroko rozumianą różnorodność i na Instagramie przypomina o udostępnionym niedawno motywie Windowsa 10, który stworzono z myślą o społecznościach LGBTQI+. Motyw nosi nazwę Pride 2020 Flags, jest dostępny za darmo w Microsoft Store i właśnie został zaktualizowany o nowe, kolorowe tapety.

"Im więcej mówimy, tym więcej rozumiemy" – tłumaczy Microsoft w opisie w Sklepie. "Rozpocznij rozmowy na temat dumy z tym specjalnym motywem dla systemu Windows, zainspirowanym wieloma flagami społeczności LGBTQI +".

Nowy motyw można pobrać w Microsoft Store, fot. Oskar Ziomek.

W praktyce to kolejna okazja, by podkreślić, że firma nie ma nic przeciwko różnym przekonaniom i preferencjom, co zaskakująco dobrze łączy się z niedawną deklaracją dotyczącą różnorodności. Tutaj chodzi co prawda bezpośrednio o tolerancję rasową, ale wypowiedzi prezesa Microsoftu można także z łatwością interpretować dużo bardziej ogólnie.

Word pomaga w kontekście dyskryminacji

W kontekście eliminowania dyskryminacji seksualnej i rasowej z życia codziennego, warto również zwrócić uwagę na opisywanego dziś przez nas wcześniej Worda. Po ostatniej aktualizacji w ustawieniach Gramatyki i usprawień można aktywować zaskakujące filtry, które pomogą wyeliminować uprzedzenia ze swoich tekstów.

Opisywany motyw Pride 2020 Flags dla Windowsa 10 można pobrać za darmo tutaj.