Windows 10X w rękach testerów: zadziałał już między innymi na Lumii 950 XL

Windows 10X przygotowywany głównie z myślą o urządzeniach z dwoma ekranami, choć nadal oficjalnie nie pojawił się na rynku, w rękach testerów już "błyszczy". Jak zwraca uwagę Windows Latest, w zaledwie kilka dni od pojawienia się w internecie oficjalnie niewydanej kompilacji, Windows 10X został już w ramach eksperymentu uruchomiony na kilku ciekawych urządzeniach, w tym Lumii 950XL – smartfonie, który miał swoją premierę w 2016 roku.

To jednak nie koniec, bo już teraz wiemy także, że Windows 10X jest w stanie się włączyć zainstalowany na Surface Go z procesorem Intel Core-m3 oraz MacBooku z M1 bazującym na ARM, dzięki wirtualizacji QEMU. Jak się okazuje, Windows 10X już teraz jest w stanie dość sprawnie działać w tych sprzętach, wyłączając oczywiście niektóre problemy związane choćby z obsługą Wi-Fi, co wynika najpewniej z braku odpowiednich sterowników dla układów łączności.

Jak informowaliśmy w grudniu 2020 r., Windows 10X powinien pojawić się w finalnej wersji wiosną roku bieżącego. Nie będzie to jednak premiera dotycząca dwuekranowych urządzeń na czele z planowanym Surface Neo. Microsoft przyznał bowiem, że w pierwszej kolejności system będzie dostępny dla urządzeń z pojedynczymi ekranami, a dopiero w 2022 roku – dla sprzętów z dwoma wyświetlaczami.

Warto przypomnieć, że Microsoft ma już w ofercie Surface Duo, czyli mniejszą wersję dwuekranowego urządzenia będącego w praktyce połączeniem małego tabletu i telefonu. W tym przypadku zastosowano jednak Androida, eliminując problem tworzenia nowej wersji Windows 10.