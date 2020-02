Windows 7 jednak nienaprawiony, ale tym razem jest to nawet zabawne

Udostępnij:

Okazuje się, że radość z naprawienia Windowsa 7 przez Microsoft była przedwczesna. To znaczy producent faktycznie rozwiązał problem z wyświetlaniem tapety, ale jednocześnie wygenerował nowy, i to poważniejszy. Teraz niektórzy użytkownicy siódemki nie są w stanie wyłączyć komputera.

Kończysz pracę i chcesz udać się na zasłużony odpoczynek. Rozwijasz menu Start, wybierasz opcję Zamknij, a tam niespodzianka: system informuje, że nie masz wystarczających uprawnień. Brzmi niczym scena z infantylnego filmu komediowego, ale zgodnie z doniesieniami społeczności reddita tak dzieje się naprawdę.

Co gorsza, w tej chwili nikt nie jest w stanie stwierdzić przyczyny, a wszystkie rozwiązania podawane są najwyżej w kategorii prawdopodobnych.

Na przykład badacze z Quick Heal wysnuli teorię, że winę ponosi wadliwie funkcjonująca Kontrola konta użytkownika (UAC). Sugerują użycie Edytora lokalnych zasad grup (gpedit.msc), aby przeprowadzić przywracanie komponentu UAC. Jednak ów edytor zarezerwowany jest dla Windowsa 7 Pro i wyższych. W wersji Home go nie znajdziecie.

Niektórzy twierdzą, że pomogło im utworzenie drugiego konta administratora. Inni proponują jeszcze wyłączanie systemu przez menu wywoływane kombinacją Ctrl + Alt + Del. Tak czy siak, wiadomo już, iż żadna z tych metod nie działa w 100 proc. przypadków.

Rozwiązanie: aktualizacja do Windows 10

Czyżby Microsoft raz jeszcze czekała konieczność zagrobowego łatania Win 7? Na to wygląda – choć nie brakuje zwolenników teorii spiskowych. Ci ostatni uważają, że kolejne problemy z Windowsem 7, a przy tym wciąż działający Media Creation Tool, pozwalający przeprowadzić aktualizację do Windowsa 10, to niebezpośrednia sugestia przesiadki na nowy system.