Windows 7 tuż przed końcem wsparcia nadal działał w 90 proc. dużych firm

Windows 7 nie jest już wspierany, a przez to dalsze korzystanie z tego systemu – zwłaszcza w środowiskach narażonych na częstsze cyberataki – trudno nazwać rozsądnym.

Najnowsze badania wskazują jednak, że mimo głośnego od miesięcy tematu zakończenia wsparcia Windowsa 7, na kilka tygodni przed i tuż po 14 stycznia, system wciąż był wykorzystywany w znakomitej większości dużych firm.

Jak wskazują najnowsze badania firmy BitSight, na które zwraca uwagę serwis Windows Central, z Windowsa 7 nadal korzystało w tym okresie 90 proc. dużych firm, przez które w tym przypadku należy rozumieć organizacje zatrudniające ponad 10 tys. pracowników.

Według statystyk StatCounter, w grudniu 2019 roku Siódemka wciąż działała w co czwartym komputerze z Windowsem, fot. StatCounter.

Tak wynika z analizy systemów, którą przeprowadzono na bazie danych z 60 tys. firm, które zbierano przez ostatnie 60 dni. Był to więc także okres, kiedy Windows 7 był jeszcze aktualizowany, ale odbywało się to co najwyżej na około 2 miesiące przed zakończeniem jego wsparcia.

W mniejszych firmach też nie było pod tym względem dobrze – Windows 7 wciąż był obecny w 61 proc. firm, które zatrudniają mniej niż 1000 osób i jego kończące się wówczas powoli wsparcie nie było żadną przeszkodą i powodem do wdrażania Windowsa 10 czy innej alternatywy.

Z analizy wynika także, że sytuacja była równie zła w sektorze edukacji i instytucjach rządowych. W obydwu Windowsa 7 można było znaleźć w ponad 80 proc. przypadków. Dużo rzadziej – bo tylko w 40 proc. badanych organizacji – Windows 7 działał w komputerach z branży handlu detalicznego, transportu, produkcji i opieki zdrowotnej.