Windows File Recovery. Straciłeś plik? Nowe narzędzie Microsoftu pomoże

Wszyscy znamy ten ból. Przypadkowo skasowaliśmy plik i sądzimy, że już bezpowrotnie go straciliśmy. Windows File Recovery to nowe narzędzie Microsoftu dla Windows 10, które ma nam w takich sytuacjach pomóc.

Aplikacja będzie jednak wymagała od nas dokładności i oczekiwała, że nie będziemy bać się wiersza poleceń.

Windows 10 zyskuje program do odzyskiwania plików

Windows File Recovery wymaga Windows 10 w wersji 19041 lub wyższej. Jest to w zasadzie bardziej zakamuflowany interfejs wiersza poleceń przeznaczony do odzyskiwania plików aniżeli pełnoprawna aplikacja.

Narzędzie obsługujemy więc komendami tekstowymi. To oczywiście wymaga dokładności naszych poleceń, ale nie powinno to być specjalnie trudne, nawet dla mniej doświadczonych użytkowników.

Windows File Recovery, fot. Microsoft

Narzędzie jest pomocne wyłącznie dla plików, które przechowywaliśmy lokalnie (nie w chmurze). Wymaga także dwóch osobnych partycji (drugą może stanowić pendrive). Przy przywracaniu plików automatycznie tworzy sobie folder Recovery_ na docelowej partycji.

Windows File Recovery używa trzech trybów odzyskiwania danych, nazywają się one: Default Mode (domyślny), Segment Mode i Signature Mode. Ten pierwszy wykorzystuje tablice MFT do znalezienia utraconych danych. Jeśli ich nie mamy, bądź są uszkodzone wtedy przydatny może być tryb Segment. Wykorzystuje on segmenty informacji danych NTFS. Z kolei Signature Mode umożliwia przeszukiwanie konkretnego rozszerzenia pliku (np. JPG albo PDF) - jest to jedyny tryb do nośników zewnętrznych.

Jakub Krawczyński @jak.kra #IMHO Narzędzie Microsoftu obsługuje większość nośników pamięci: dyski talerzowe i SSD (wewnętrzne oraz podpięte przez USB), pendrive'y, karty pamięci. Kompatybilne formaty danych to: NTFS, FAT, exFAT i ReFS

Jeśli utraciłeś ważny plik, Microsoft zaleca natychmiastowe włączenie aplikacji Windows File Recovery i zaprzestanie wykorzystywania jakiejkolwiek innej aplikacji. Wszystko po to, aby nie nadpisać przestrzeni na dysku, która może zawierać nasze dane, które nadal możemy odzyskać.

