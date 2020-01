Po​bierz program

Windows Firewall Control to darmowe narzędzie rozszerzające funkcjonalność zapory sieciowej systemu Windows.

Korzystając z tego niewielkiego oprogramowania możemy zapewnić sobie szybki dostęp do najważniejszych funkcji i opcji konfiguracyjnych zapory systemowej. Aplikacja dodaje nowe przydatne funkcje wspomagające zarządzanie zaporą. Dodatkowo ukrywa się w zasobniku systemowym, nie przeszkadzając użytkownikowi podczas codziennej pracy na komputerze.

Windows Firewall Control oferuje cztery tryby filtrowania, które różnią się między sobą poziomem bezpieczeństwa. Wysoki tryb filtrowania blokuje wszystkie połączenia wychodzące i przychodzące, średni tryb filtrowania blokuje połączenia, które nie pasują do reguł zapory systemowej. W celu nawiązania połączenia z siecią, należy dodać odpowiednie aplikacje do wyjątków. Z kolei Niski otwiera wszystkie połączenia i umożliwia ręczne zablokowanie aplikacji. Ostatni tryb wyłącza całkowicie zaporę systemową. Jest on szczególnie przydatny, gdy zamierzamy zainstalować inne oprogramowanie z zaporą sieciową.

Na szczególną uwagę zasługuje również pełna integracja programu z menu kontekstowym w Eksploratorze Windows. W ten sposób możemy w prosty sposób zablokować i odblokować dostęp do Internetu wybranym aplikacjom. Oprócz tego znajdziemy w nim też czytelny i rozbudowany menedżer do zarządzania wszystkimi regułami.

