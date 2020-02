21.10.2017 12:46 • Recenzja do wersji 5.21

Niewielki program nie wymagający instalacji, za pomocą którego można pobrać obrazy ISO różnych wersji Windowsa i Office'a. Program pozwala dokładnie wybrać edycję, wersję i język generując w efekcie link do gotowego obrazu ISO. Warto wspomnieć, że program korzysta z oficjalnych serwerów Microsoftu i w odróżnieniu do oficjalnego Media Creation Tool, nie miewa kaprysów i zawsze generuje link do ISO (ewentualne problemy z pobraniem to wina serwerów Microsoftu). Za pomocą Windows ISO Downloader pobierzemy tylko i wyłącznie obrazy ISO do ciągle wspieranych wersji systemów i pakietów biurowych (od Windows 7 i Office 2007 wzwyż).