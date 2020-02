Pobierz progra​m

Windows Repair Toolbox to darmowa i bardzo prosta w obsłudze aplikacja, która umożliwia naprawę problemów występujących podczas pracy na komputerze z systemem operacyjnym Windows.

Narzędzie charakteryzuje się czytelnym interfejsem użytkownika. Z poziomu głównego okna Windows Repair Toolbox mamy dostęp do najważniejszych funkcji programu, które zostały podzielone na kategorie. Dzięki nim będziemy mogli między innymi śledzić temperaturę pracy rozmaitych układów zainstalowanych w naszym pececie (np. procesora), utworzyć kopię zapasową sterowników czy też wyczyścić dane z przeglądarki internetowej. Po kliknięciu na odpowiednią zakładkę, aplikacja zaoferuje także opcję usuwania złośliwego oprogramowania z dysku twardego.

Co ciekawe, po wykonaniu rozmaitych czynności związanych z naprawą usterek w systemie operacyjnym Windows, Windows Repair Toolbox pozwala na zapisanie notatek związanych z przebiegiem naprawy, a także wykonanie testów sprawdzających działanie "okienek" po wprowadzeniu zmian.

Windows Repair Toolbox to aplikacja, która została wydane w wersji portable (ale trzy z dostępnych narzędzi wymagają instalacji na HDD), co oznacza, że można ją umieścić na dowolnej pamięci przenośnej (np. USB), by później zrobić z niej użytek na dowolnym komputerze, gdzie zaobserwowaliśmy problemy z działaniem popularnych "okienek".

Warto dodać, że autorzy Windows Repair Toolbox nie biorą odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez program. Nie dają gwarancji prawidłowości działania w żadnym zakresie, więc użytkownik korzysta z niego na własne ryzyko.