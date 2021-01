Windows Vista na miarę 2021 roku. Kolejna ciekawa wizja artysty

Udostępnij:

Windows Vista wszedł na rynek w 2007 roku i szybko okazało się, że nie jest to szczególnie udany produkt Microsoftu. W stosunku do zastępowanego XP był oczywiście dużo bardziej nowoczesny wizualnie, ale liczne problemy sprawiły, że mało kto wspomina go z sentymentem; inaczej niż Windowsa 7, który zastąpił Vistę w 2009 roku.

Mimo to Windows Vista pozostał w sercu niektórych użytkowników, czego dowodem może być kolejna ciekawa wizja artystyczna, która ujrzała światło dzienne w ostatnich dniach grudnia 2020 roku. Na kanale YouTube użytkownika Addy Visuals można zobaczyć krótką animację przedstawiającą współczesne podejście do systemu sprzed lat.

Windows Vista Remastered Edition to krótki film o tym, jak system Windows Vista mógłby wyglądać dzisiaj, gdyby projektanci zastosowali w nim klasyczną stylistykę połączoną ze współczesnymi patentami. Na filmie widać w efekcie między innymi współczesne ikony aplikacji (zaczerpnięte wprost z Windows 10) oraz Centrum Akcji, ale nie zapomniano przy tym o widżetach pulpitu, typowych dla Visty grafitowych oknach czy przezroczystości z interfejsu Aero Glass.

Nie zabrakło także przeprojektowanego Eksploratora plików z kartami (!), ciemnego motywu oraz pomysłu na przełączanie aplikacji i pulpitów. W skrócie, jest to miks klasycznych elementów z pomysłami artysty, które – gdyby Vista powstawała dzisiaj – być może zostałyby uwzględnione przez projektantów w Microsofcie. Podoba się Wam?

