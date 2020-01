Wine 5.0 wydane, i to najsmutniejsza premiera spośród wszystkich dotychczasowych

Udostępnij:

Po ponad roku prac programistycznych, Wine doczekało się wersji 5.0. Nowe wydanie wprowadza szereg przydatnych zmian, ale ma też dodatkowy kontekst. Niestety, smutny. Jest bowiem dedykowane Józefowi Kuci, który był jednym z tragicznie zmarłych grotołazów w sierpniu 2019 r., a jednocześnie pracował nad projektem jako przedstawiciel CodeWeavers.

"To wydajnie jest dedykowane pamięci Józefa Kuci, który odszedł w sierpniu 2019 roku w wieku 30 lat [28 – przyp. red.]" – czytamy w ogłoszeniu prasowym. "Józef był jednym z głównych twórców implementacji Direct3D w Wine, a także głównym programistą w projekcie vkd3d. Jego umiejętności i życzliwość to coś, czego bardzo nam wszystkim brakuje" – wspomina Wine HQ.

Wine 5.0, czyli więcej, lepiej i szerzej

Przechodząc do samego Wine 5.0, jak już wspominałem, zmian jest naprawdę sporo. Przede wszystkim powłoka wspiera wreszcie konfiguracje z wieloma monitorami. Do tego ma całkowicie świeżą implementację dźwiękowego API XAudio2, jak również wsparcie dla Vulkana 1.1.126. Całości dopełnia natomiast integracja wielu bibliotek jako PE (Portable Executable). I co zrozumiałe, wszystko to przekłada się na lepszą kompatybilność z grami i aplikacjami.

Twórcy wymieniają dziesiątki tytułów, które powinny chodzić pod Linuksem zauważalnie lepiej. Są to m.in.: Brothers in Arms: Hell's Highway, Tomb Raider (2013), Far Cry 5 czy The Witcher Enhanced Edition. Ale też na przykład Skyrim w wersji Steam czy Rayman Origins w wersji Uplay, a nawet klient Battle.net jako całość. Nie brakuje przy tym oprogramowania, w tym chociażby Acrobat Reader 11, Foxit Reader 6.12, uTorrent 2.2.0, Pale Moon czy Xara Designer 2013 (8.1.1).

Pełną listę zmian zawartych w Wine 5.0 znajdziecie pod tym adresem, natomiast binarki zwyczajowo można pobrać z działu download Wine HQ.