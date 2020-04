Wiosenne porządki także w sprzęcie? Zaoszczędź do 76 procent w x-komie

Udostępnij:

Materiał powstał we współpracy z x-kom

Nadchodząca majówka to dobra okazja do zrobienia małych porządków w posiadanej elektronice. Być może powoli myślimy o wymianie telefonu lub laptopa, albo po prostu przydałoby nam się kilka gadżetów. Na wszystkie te potrzeby idealnie odpowiedzą nowe promocje sprzętu w x-komie.

Wymień sprzęt na wiosnę

Przygotowania do długiego weekendu to świetny moment na wymianę zużytego sprzętu na nowy albo zakup gadżetów, które od dawna chodzą nam po głowie, ale jeszcze się na nie nie zdecydowaliśmy. Niezależnie od tego, czy przydałby wam się nowy laptop do nocnych maratonów grania, bądź też bezprzewodowe słuchawki do słuchania muzyki w trakcie odkurzania, znajdziecie je na pewno w promocji x-komu. W akcji biorą udział setki produktów z praktycznie każdej kategorii i znajdziecie wśród nich smartfony, laptopy, tablety, drukarki, myszki, słuchawki, głośniki i wiele więcej.

Zasady promocji

Aby skorzystać z okazji wystarczy dodać do koszyka wybrane produkty, które zostały objęte promocją, a następnie aktywować kod rabatowy porzadki i dokończyć składanie zamówienia. Promocja obowiązuje od 27.04.2020 do 30.04.2020 r. lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów i nie łączy się z innymi promocjami. Jedna osoba może zakupić tylko jedną sztukę każdego produktu promocyjnego.

Pełną listę przecenionych artykułów oraz szczegóły akcji znajdziecie na stronie x-kom.

Sprzęt na majówkę taniej do 52 procent

Na tym jednak nie koniec okazji. Kolejne interesujące produkty znalazły się w majówkowej promocji, obejmującej powerbanki, drony, smartwatche, czytniki ebooków, tablety oraz wiele więcej ciekawych gadżetów. Poniżej kilka interesujących propozycji:

Instax Mini 9 259 zł 199 zł Sprawdź w x-kom Następca mini 8, wyróżnia się specjalnym lusterkiem zamieszczonym przy obiektywie do robienia „selfie”, dodatkowym trybem naświetlania „high key”, zasilaniem z 2 baterii typu AA oraz 5 kolorami korpusu.

Ładowarka samochodowa Silver Monkey 39 zł 29 zł Sprawdź w x-kom Naładować smartfon, czy nawigację GPS? Mając ładowarkę samochodową Silver Monkey USB możesz zapomnieć o takich dylematach. Podłączasz obydwa urządzenia i korzystasz z nich od pierwszego do ostatniego kilometra podróży.

iPhone Xs Max 512GB 4099 zł 3749 zł Sprawdź w x-kom Podziwiaj soczyste kolory na 6,5” ekranie, korzystaj z udoskonalonego podwójnego aparatu 12 Mpix, ciesz się nowym iPhonem kiedy chcesz i gdzie chcesz, z odpornością na pył i wodę klasy IP68.

Jak skorzystać z promocji?

By skorzystać z okazji wystarczy dodać do koszyka wybraną rzecz objętą promocją, aktywować kod majowka i dokończyć składanie zamówienia. Promocja obowiązuje od 24.04.2020 do 30.04.2020 r. lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów i nie łączy się z innymi promocjami. Jedna osoba może zakupić tylko jedną sztukę każdego produktu promocyjnego.

Pełną ofertę można znaleźć na stronie 3maj sprzęt na majówkę w x-kom.

Jeszcze więcej rabatów z akcją energia

Kolejne interesujące produkty znalazły się w majówkowej promocji, obejmującej powerbanki, drony, smartwatche, czytniki ebooków, tablety oraz wiele więcej ciekawych gadżetów objętych rabatem wynoszącym nawet 45 procent. Poniżej kilka interesujących propozycji:

Powerbank ADATA S10000 10000mAh 2.1A 65 zł 55 zł Sprawdź w x-kom Urządzenie wyposażono w wydajny akumulator o pojemności 10000 mAh oraz dwa porty USB, co umożliwi w szybki sposób naładowanie do dwóch urządzeń jednocześnie.

Powerbank Anker PowerCore Select 10000 mAh 79 zł 55 zł Sprawdź w x-kom Wydajny powerbank o pojemności 10000 mAh. Dzięki jego niewielkim rozmiarom możesz zabrać go ze sobą wszędzie, ponieważ zmieści się w kieszeni. Posiada dwa porty USB-A wyposażone w technologię szybkiego ładowania Anker PowerIQ.

Ładowarka sieciowa Anker 6x USB 99 zł 69 zł Sprawdź w x-kom Dzięki ładowarce sieciowej Anker USB PowerPort 6 użytkownik może ładować nawet 6 urządzeń jednocześnie. PowerPort 6 to jedna z najmniejszych ładowarek o mocy 60 W dostępnych na rynku. Została wyposażona w technologie PowerIQ oraz VoltageBoost, dzięki którym urządzenie ładowane jest najszybciej.

Zasilacz EATON 5E 319 zł 289 zł Sprawdź w x-kom Eaton 5E jest zasilaczem UPS line-interactive, zapewnia niedrogą oraz niezawodną ochronę zasilania przed zanikami napięcia i niską jakością zasilania sieciowego. Dzięki swoim małym wymiarom, 5E może być łatwo montowany w środowiskach komercyjnych i w domu.

Jak skorzystać z promocji?

Aby skorzystać z okazji wystarczy dodać do koszyka wybrany produkt objętą promocją, aktywować kod rabatowy energia i dokończyć składanie zamówienia. Promocja obowiązuje od 22.04.2020 do 28.04.2020 r. lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów i nie łączy się z innymi promocjami. Jedna osoba może zakupić tylko jedną sztukę każdego produktu promocyjnego.

Pełną ofertę przecenionych produktów można znaleźć na stronie promocji.

Żegnaj Office 365, witaj Microsoft 365!

Nadeszła także zapowiadana od kilku miesięcy zmiana: Office 365 zastąpiła platforma Microsoft 365. To nie tylko nowa nazwa, ale także szereg ulepszeń. Można powiedzieć nawet, że użytkownicy otrzymali od Microsoft zupełnie nowy produkt, który w porównaniu do poprzednika oferuje ogrom nowych rozwiązań.

Wśród nich znalazła się między innymi stworzona z myślą o rodzicach aplikacja Family Safety – Bezpieczeństwo Rodzinne, nowe rozwiązania dla programów Microsoft Word, Excel, czy PowerPoint, zaawansowane funkcje przechowywania plików w chmurze OneDrive oraz usługi Microsoft Teams i Outlook. Nowości takie jak Bezpieczeństwo Rodzinne będą dostępne dla użytkowników wkrótce. Co ważne, przejście na nową platformę odbywa się automatycznie i nie wiąże się z dodatkowymi opłatami. Dla nowych użytkowników ceny za poszczególne pakiety subskrypcji także nie uległy zmianie.

Więcej na temat Microsoft 365 możecie przeczytać w portalu Geex, zaś pełną ofertę Microsoft 365 znajdziecie w sklepie x-kom.

