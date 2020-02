Po​bierz program

WireframeSketcher to nieskomplikowane narzędzie przeznaczone do tworzenia projektów interfejsów graficznych (GUI) dla standardowych programów, aplikacji na urządzenia przenośne czy też stron internetowych. Rozpowszechniane jest ono w formie samodzielnego narzędzia oraz jako rozszerzenie dla środowiska programistycznego Eclipse.

WireframeSketcher to platforma do tworzenia wizualizacji interfejsów graficznych, która charakteryzuje się sporymi możliwościami, a zarazem bardzo prostą obsługą. Bazuje ona na popularnym wśród programistów Javy (ale nie tylko) środowisku programistycznym Eclipse, oferując identyczny wygląd oraz rozmieszczenie poszczególnych elementów. Narzędzie z powodzeniem wykorzystywane może być przez programistów podczas końcowych etapów wytwarzania oprogramowania, jakim jest implementacja interfejsu graficznego. Stworzone z jego pomocą wizualizacje posłużyć mogą jako użyteczny wzór podczas kodowania i rozmieszczania na ekranie poszczególnych kontrolek.

Do dyspozycji użytkownika oddano bogaty zbiór różnego rodzaju elementów, które łatwo wykorzystane mogą być w obrębie tworzonego projektu GUI. Znajdziemy wśród nich m.in. przyciski, checkboksy, listy wyboru, suwaki, etykiety, linki, menu, paski postępu, tabele, pola tekstowe, imitacje przeglądarki internetowej i odtwarzacza multimediów oraz wiele, wiele innych. Wszystkie one są w pełni konfigurowalne, a ich dodanie do projektu ogranicza się do przeciągnięcia na formatkę. Gotowa wizualizacja interfejsu zapisana może być do pliku PNG, PDF, HTML lub skopiowana do systemowego schowka.

