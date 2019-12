03.01.2015 00:39 • Recenzja do wersji 3.41

I znowu trafiłem na ten program. Korzystałem z niego ok 2-3 lat temu ale wtedy uwalił mi system, nie wiem czy to moje zmiany w programie spowodowały wywalanie się poczciwego XPka. Dziś program wraca do mnie i miło zaskakuje. Niewiele w interfejsie się zmieniło, nie biją po oczach kafelki czy spłaszczone ikonki (co mnie jakość osobiście nie martwi), jest dalej czysto schludnie, czytelnie.



Kontrola PC.

Główne okno programu. Tu można wyczyścić system z wszelkiego syfu poprzez prostą operację jaką jest tylko kliknięcie w przycisk SPRAWDŹ. Dodatkowo program informuje ile minęło od ostatniego czyszczenia.

Samo skanowanie trwa bardzo szybko i o dziwo jest dokładne. Po skanowaniu pokazuje się wskaźnik kondycji systemu (max wg Wise Care to 10) który określa stan jego "zaśmiecenia". Czym niższa ocena tym gorzej, rzecz jasna.



Czyszczenie systemu.

Tu mamy już dogłębne czyszczenie, włącznie z rejestrem. I dużymi plikami znajdującymi się na naszym dysku. To ostatnie obejmuje również resztę partycji/dysków w komputerze, to duży plus.



Optymalizacja systemu.

Optymalizacja, defragmentacja dysku i rejestru, edycja programów z autostartu.

Znajdziemy tu również edytor prawokliku, popularnego menu kontekstowego. Przydatne opcje dla dbającego o porządek w systemie.



Ochrona prywatności.

Ta sekcja umożliwia usunięcie plików mogących zagrozić prywatności naszego systemu. Tu usuniemy wszelką historię wyświetlanych obrazków, oglądanych filmów/materiałów video, używanych plików a nawet odwiedzanych stron włącznie z tymi uruchamianymi poprzez klikanie linków z maila (np. z programu Outlook).

Jest też generator haseł.



System monitorowania.

Czyli menadżer zadań (monitor procesów) i przegląd naszego sprzętu w jednym. Nie potrzeba już dodatkowego softu jeśli chcemy znać nasze podzespoły.



Assistance.

Miejsce rozwiązywania problemów. Niestety w języku angielskim.





W sekcji głównego programu po prawej stronie jest dość przyjemne menu tzw. Narzędzi Podstawowych. Tu można zdefiniować wszelkie oprogramowanie jakie chcemy mieć w naszym Wise Care. Minusem tej sekcji są mini instalatory. Jeśli będziemy chcieli z tego rozwiązania korzystać to musimy liczyć się z zainstalowaniem dodatkowych miniprogramów do samego głównego programu.



Podsumowując.

Wise Care 365 to kombajn multizadaniowy. Od czyszczenia po defragmentację (lub odwrotnie). Bogaty program.

Jego zasadniczym plusem (szczególnie teraz, na początku roku 2015) to cena 14.95 $ zamiast 29.95 $ (jednoroczna licencja).

Jeśli wybierzemy opcję "Upgrade to Lifetime License" (Wieczna licencja) dopłacamy 12.05 $, co daje 27 $ a dodatkowo dostajemy roczną licencję na AOMEI Backupper Professional (również ciekawy program, do robienia kopii zapasowych naszych danych - wersja Free dostępna w bazie DP).

Program godny polecenia dla kogoś kto nie chce bawić się w kilka programów osobno, tu dostajemy All-In-One.



Bardzo solidna propozycja.