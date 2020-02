Wise Disk Cleaner 10.2.7

Pobier​z program

Wise Disk Cleaner to szybkie narzędzie przeznaczone do zwalniania wolnego miejsca na dysku poprzez kasowanie plików, które nie są już wykorzystywane w systemie.

Aplikacja rozpoznaje ponad 50 typów określonych mianem niepotrzebnych, a dodatkowo użytkownik posiada możliwość definiowania własnych typów plików jakie mają zostać skasowane z systemu. Darmowa wersja Wise Disk Cleaner oferuje możliwość przesuwania plików do kosza lub usuwania ich bezpośrednio. Edycja Pro (płatna) została wyposażono dodatkowo w funkcję eksportu znalezionych plików do formatu MS Excel, przenoszenie plików do wskazanej lokalizacji oraz kilka zaawansowanych opcji.

Wise Disk Cleaner charakteryzuje przede wszystkim szybkość i skuteczność działania.