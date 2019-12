Po​bierz program

Wise Folder Hider to niewielkie narzędzie do zabezpieczania poufnych danych, pozwalające skutecznie ukrywać pliki i foldery na dysku lokalnym, jak również te, zgromadzone na zewnętrznych nośnikach USB.

Program ukrywa wskazane przez użytkownika dane w taki sposób, iż nie są one dostępne z poziomu żadnej innej aplikacji lub systemu operacyjnego zainstalowanego na komputerze. Nieskuteczne okazuje się również podłączenie nośnika do innej stacji roboczej. Dostęp do danych możliwy jest jedynie po poprawnym zalogowaniu do narzędzia. Na tym jednak nie koniec zabezpieczeń jakie oferuje Wise Folder Hider. Każdy plik, folder lub napęd USB może zostać dodatkowo zabezpieczony kolejnym hasłem. Domyślne ustawienia dla każdego z obiektów przywrócimy po uprzednim jego odblokowaniu w programie.

Obsługa narzędzia jest bardzo prosta i intuicyjna. Wczytywanie oraz zabezpieczanie danych odbywa się w głównym oknie programu i ogranicza się do zaledwie kilku kliknięć myszą, ew. wpisania hasła.