Wise Force Deleter to bardzo proste narzędzie służące do usuwania danych w systemie Windows, których nie można skasować w tradycyjny sposób z użyciem standardowych metod.

Program integruje się z powłoką systemową i dodaje w menu kontekstowym opcję, pozwalającą usunąć zablokowane pliki lub foldery. Komponenty do skasowania wskazać można także w głównym oknie narzędzia - opcjonalnie przy użyciu metody "przeciągnij-i-upuść". W przypadku obu wspomnianych sposobów składniki do usunięcia dodane zostaną na listę w Wise Force Deleter . W następnym kroku wystarczy tylko kliknąć przycisk 'Unlock & Delete' by dane zostały skutecznie wykasowane.

Wise Force Deleter bardzo dobrze radzi sobie z usuwaniem danych, do których dostęp z różnych przyczyn został zablokowany, plików i folderów udostępnianych, używanych przez innego użytkownika, aplikację lub samo środowisko operacyjne.