12.09.2013 03:22 • Recenzja do wersji 1.38.72

Używam na Windows 8 x64 Pro. Jest niesamowicie szybka, znalezienie 884 wyników wyszukiwania i skuteczne przeszukanie 3 dysków o łącznej pojemności prawie 1 TB zajęło jej 15 sekund. I to bez tworzenia wcześniejszej bazy danych zgromadzonych na dyskach, jak to ma w zwyczaju indeksator systemu Windows (domyślnie u mnie wyłączony). Wyszukiwarka jest bardzo lekka, zajmuje jakieś 2-3 MB, nie zabiera cennych zasobów systemowych, nie spowalnia pracy systemu. W menu można ustawić uruchamianie jej razem z systemem, jeśli ktoś potrzebuje, bardzo przydatna opcja. Na dodatek posiada wbudowane "okno szybkiego szukania" , jest to mały panelik który lekko wystaje z górnej części obrazu monitora. Po najechaniu myszką okno wysuwa się w całości i umożliwia wpisanie wyszukiwanej frazy. Okno można wyłączyć z menu głównego programu Reasumując: wyszukiwarkę Wise JetSearch mogę polecić każdemu, nawet jeśli rzadko korzysta z wyszukiwania. Praktycznie nie obciążą systemu, a nigdy nie wiadomo kiedy się przyda, dobrze ją mieć pod ręką.