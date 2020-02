12.08.2011 16:08 • Recenzja do wersji 6.13

Wise Registry Cleaner to darmowa aplikacja wydana przez firmę WiseCleaner służąca do głównie czyszczenia rejestru.



Podczas pierwszego uruchomienia programu zaproponowane zostanie nam utworzenie kopii bezpieczeństwa rejestru, po wybraniu opcji 'Yes" można wykonać punkt przywracania systemu lub pełną kopię systemowego rejestru.

W głównym oknie aplikacji ujrzymy trzy główne zakładki odpowiadające za czyszczenie rejestru (Registry Cleaner), defragmentację rejestru (Registry Defrag) oraz drobny tuning systemu (System Tuneup).



Registry Cleaner

To narzędzie ma za zadanie wyszukanie i usunięcie błędnych wpisów z rejestru systemu. Użytkownik może wybrać które kategorie wpisów mają zostać przeskanowane w poszukiwaniu błędów. Sam proces skanowania jest bardzo szybki, a wyniki na bieżąco są aktualizowane w oknie aplikacji. Po zakończeniu skanowania przy każdej kategorii zostaje dodana liczba znalezionych błędnych wpisów rejestru.



Registry Defrag

Ten moduł ma za zadanie usunięcie pustych przestrzeni w pliku rejestru, dzięki temu powinna ulec poprawie szybkość działania systemu. Użycie tego narzędzia ogranicza się do dwóch kliknięć - najpierw na przycisk "Start Optimizing" a następnie potwierdzenie operacji. Resztą zajmie się sam program.

Podobnie jak podczas wyszukiwania błędów w rejestrze proces defragmentacji trwa bardzo krótko (w moim przypadku niecała minuta, chociaż ze to była pierwsza taka operacja w moim systemie). Po zakończonej defragmentacji w górnej części okna pojawi się komunikat o ostatniej przeprowadzonej defragmentacji rejestru systemu oraz o jego rozmiarze.

Należy pamiętać, że podczas defragmentacji system nie będzie dostępny.



System Tuneup

W tej zakładce użytkownik może dostosować opcje dotyczące uruchamiania/zamykania/stabilność systemu oraz przyspieszenie systemu czy połączenia sieciowego.

Przyspieszanie uruchamiania/zamykania systemu ogranicza się do zaledwie jednej opcji - ograniczenie bezczynności aplikacji podczas procesu zamykania



W opcjach dotyczących poprawienia stabilności systemu także nie znajdziemy wiele ustawień. jedyne możliwości to rozdzielenie komponentów explorera do osobnych procesów oraz automatyczne zamykanie "zamrożonych" procesów.



Najwięcej opcji dotyczy poprawy szybkości systemu. Można tutaj zoptymalizować dysk twardy, osiągi procesora dla aplikacji czy gier czy na przykład poprawa wyglądu okien.

Jednak według mnie najważniejsza w tej kategorii jest możliwość wyłączenia auto-odtwarzania - może to uchronić przed wirusami przenoszonymi na pamięciach przenośnych USB, dyskach twardych czy płytach CD/DVD



Pozostała ostatnia kategoria - przyspieszanie połączeń sieciowych

Oczywiście jeśli dostawca zapewnia nam prędkości 1Mbit/s to ten program nie spowoduje tego że będziemy mogli pobierać pliki z wyższymi prędkościami.

Aplikacja optymalizuje ustawienia sieci, wydajność TCP/IP oraz ustawienia TTL.





Teraz dosłownie parę słów o ustawieniach, których także nie ma zbyt wiele, ale te które istnieją raczej zadowolą większość użytkowników. Znajdziemy w nich opcje dotyczące automatycznego sprawdzania aktualizacji, trybu skanowania rejestru (normalny, bezpieczny, głęboki) autostartu czy ustawienia harmonogramu czyszczenia.





Podsumowując aplikacja bardzo użyteczna. Wielkim plusem jest jesj szybkjość działania i przejrzysty interfejs. Dla początkujących użytkowników dwie pierwsze zakładki nie będą stanowiły najmniejszego problemu, jednak z ostatnią mogą być niemałe problemy, głównie ze względu na brak polskiej wersji językowej dla najnowszej wersji aplikacji (w chwili pisania tego tekstu była to wersja 6.1.3).

Moim zdaniem jest to jedna z aplikacji które obowiązkowo muszą znaleźć się w naszym syatemie.

A co ważne - program bez problemów działa na 64-bitowym systemie.