Pobierz progr​am

Asystent może proponować instalację ofert reklamowych, na które nie musisz wyrażać zgody w celu pobrania programu. Możesz też użyć linków bezpośrednich bez asystenta (przycisk obok). W przypadku omyłkowej instalacji niechcianego oprogramowania polecamy skorzystanie z naszego poradnika

Wizard101 to wieloosobowa gra przygodowa z magią i czarami w roli głównej.

Mistycyzm początkującego

Wbrew opinii wielu graczy Wizard101 jest grą nastawioną na mikropłatności. Na każdym kroku gracz spotyka się z tymczasowym członkostwem premium lub odblokowywaniem elementów świata gry, specjalnie do tego celu stworzoną walutą. Mimo iż wersja darmowa uprawnia do bezproblemowej zabawy, to dopiero po opłaceniu wstępnej części zabawy, możemy przystąpić do właściwej rozgrywki.

Wizard101 oparty jest na świecie magicznym, gdzie każdy rozpoczynający swoją przygodę gracz rozpoczyna jako raczkujący magik. Podczas zabawy wybieramy szkołę magii, w której doskonalić będziemy swoje umiejętności. Do wyboru mamy szkołę Ognia, Lodu, Burzy, Życia, Śmierci i Równowagi. Każda ze szkół posiada odmienne umiejętności, zaklęcia i style.

Eksploracja świata

Zabawę rozpoczynamy od eksploracji terenów magicznej krainy. Spotykamy innych czarodziejów, podnosimy statystyki w wygranych pojedynkach i ulepszamy wyposażenie naszej postaci. Nasz bohater może zająć się również magicznym hobby, tresurą mistycznych stworzeń, a także kłusownictwa, by zarobić nieco gotówki i zwiększyć możliwości bojowe. Dla fanów tworzenia mikstur przygotowano tzw. odczynniki, które po odnalezieniu i zmieszaniu, pozwalają na produkcję drogocennych zasobów.

Walki opierają się na potyczkach czterech graczy w drużynie. Nasi bohaterowie zasłaniają się zaklęciami obronnymi i rzucają w stronę przeciwników czary ofensywne. Cel jest prosty - spowodować by przeciwnikowi szybciej skończyło się życie. Jeśli nam się uda, otrzymamy profity ze zwycięstwa a czasami nawet jakiś magiczny przedmiot.

Kluczowe cechy gry