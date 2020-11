Włamali się do systemów kliniki psychiatrycznej. Zorientowano się, dopiero gdy przysłali żądania

Udostępnij:

Klinika Vastaamo to jeden z największych ośrodków leczenia psychiatrycznego w Finlandii. Składa się na niego ok. 20 placówek, w którym leczy się tysiące pacjentów. Dla cyberprzestępców systemy informatyczne placówki nie stanowiły jednak wyzwania. Jak wynika z informacji podanych przez policję, przestępcom udało się uzyskać dostęp m.in. do zapisów rozmów pacjentów z lekarzami czy szczegółowych danych personalnych osób leczących się w Vastaamo.

Pozyskane przez przestępców dane dotyczyły pacjentów leczących się od listopada 2018 do marca 2019, wśród których znalazły się także osoby nieletnie. Na ujawnienie poufnych danych narażone jest tysiące osób. Policja prowadzi już dochodzenie, ale przestępcy posunęli się do szantażu, grożąc pacjentom ujawnieniem ich intymnych zwierzeń.

Jak podaje agencja AP, około 300 plików ze szczegółowymi informacjami medycznymi pacjentów już zostało opublikowanych w dark webie. To jednak tylko wierzchołek góry lodowej, ponieważ przestępcy dysponują dziesiątkami tysięcy plików.

Sprawa jest o tyle poważna, że przestępstwo wyszło na jaw, najprawdopodobniej dopiero gdy pacjenci kliniki zaczęli otrzymywać wiadomości z żądaniami. Jednak jedna z ofiar ataku poinformowała BBC, że przestępcy powiedzieli jej, że wcześniej klinika odmówiła zapłaty okupu za poufne dane. Ponieważ Vastaamo miało odmówić zapłaty 400 bitcoinów, szantażowani pacjenci mają po 24 godziny na zapłacenie 200 euro za informacje na swój temat. Po tym czasie kwota wzrasta do 500 euro, a po 72 godzinach dane mają trafiać do sieci.

Fiński rząd po raz pierwszy mierzy się z cyberatakiem wymierzonym w pacjentów jakiegokolwiek ośrodka medycznego. Z tego powodu zorganizowano specjalne posiedzenie, na którym minister spraw zagranicznych Maria Ohisal, że Finlandia mierzy się z “wyjątkową sytuacją”. Władze i policja działają, by jak najszybciej zakończyć sprawę, a Vastaamo oraz inne fińskie kliniki zaoferowały pomoc terapeutyczną ofiarom szantażu.