Włamanie do dziennika elektronicznego. 16-latek odpowie przed sądem

16-latek z Mysłowic został zatrzymany przez policję po tym, jak próbował zwolnić się z dwóch lekcji. Nie sama chęć opuszczenia zajęć była jednak powodem interwencji funkcjonariuszy, a sposób, w jaki nastolatek próbował ich uniknąć. Uczeń wykorzystując nielegalnie zdobyte dane, włamał się do elektronicznego dziennika i napisał sobie zwolnienie.

Plan wcześniejszego powrotu ze szkoły zakończył się fiaskiem. Wszystko za sprawą kardynalnego błędu ortograficznego, który od razu wzbudził podejrzenia nauczyciela. Jak informuje serwis rmf24, nastolatek chciał się zwolnić z "dwuch" lekcji.

Szybko skontaktowano się z opiekunem ucznia, który potwierdził, że nie chciał zwolnić go z lekcji. Jak informuje policja, to już kolejne naruszenie prawa przez 16-latka. W konsekwencji może on trafić do ośrodka wychowawczego lub zakładu poprawczego.

Sprawa trafi do sądu rodzinnego. Policjanci przypominają, że przełamanie zabezpieczenia elektronicznego to przestępstwo, za które może grozić kara do dwóch lat więzienia.