Wniosek o 500+ lepiej złożyć przez internet – dla bezpieczeństwa

Od 1 kwietnia rodzice oczekujący wsparcia finansowego w ramach programu "Rodzina 500+" mogą składać odpowiednie wnioski także drogą tradycyjną – w urzędzie lub za pośrednictwem poczty. Tę metodę należy jednak w praktyce traktować tylko jako ostateczność, bo w dobie pandemii zalecane jest wykorzystanie wniosków elektronicznych – sugeruje Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej w wypowiedzi dla PAP.

Sposobów na złożenie wniosku o 500+ przez internet jest kilka. Pierwsza opcja to wykorzystanie portalu Empatia, ale można to także zrobić za pośrednictwem bankowości elektronicznej (co oferuje szereg banków) lub z wykorzystaniem platformy PUE ZUS. Do logowania do tej ostatniej trzeba jednak posiadać login i hasło, posługiwać się Profilem Zaufanym bądź podpisem elektronicznym albo skorzystać z uwierzytelniania przez bankowość elektroniczną.

"Już wkrótce, bo 1 kwietnia, rozpocznie się nabór wniosków drogą tradycyjną. Ze względów bezpieczeństwa zachęcam jednak do korzystania z drogi elektronicznej, czyli bankowości elektronicznej, portalu Empatia oraz PUE ZUS" – zaapelowała Marlena Maląg. "To naprawdę prosta i intuicyjna procedura, która nie tylko usprawni cały proces, ale przede wszystkim zagwarantuje bezpieczeństwo, które jest absolutnie bezcenne" – dodała.

Program wsparcia "Rodzina 500+" został wdrożony w 2016 roku przez rząd Beaty Szydło. O jego szczegółach można przeczytać na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Wnioski na okres świadczeniowy od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r. można składać od 1 lutego. Od kwietnia nowością jest jedynie udostępnienie tradycyjnej formy składania wniosków.