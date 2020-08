Pobierz program

Wojna Tytanów to klasyczny RPG z wieloma elementami fabularnymi, który osadzony został w świecie fantasy. Za tytuł odpowiada studio deweloperskie Overmobile, które udostępniło grę w formie webowej do uruchomienia z poziomu przeglądarki internetowej.

Jak wygląda rozgrywka?

Zabawę z Wojną Tytanów rozpoczynamy od stworzenia naszej postaci, który jako bohater będzie musiał stawić czoła wszelakim przeciwnikom stającym na jego drodze. Podczas wielu bitew, które przyjdzie nam stoczyć oraz zadaniom fabularnym zdobywać będziemy cenne doświadczenie oraz przedmioty. Pierwsze z wymienionych pozwoli na rozwój postaci i możliwość stanięcia we szranki z coraz to potężniejszymi wrogami. Tytuł zapewnia olbrzymie możliwości udoskonalania naszego bohatera. Dostępne są dla niego również rozmaite treningi do rozwoju wybranych atrybutów.

Wojna Tytanów to gra przeglądarkowa, która nie pomija aspektów społecznościowych i wspólnej zabawy online wielu graczy z całego świata. Mogą oni tworzyć specjalne bractwa i wspólnymi siłami stawiać czoła wszędobylskim siłom zła.

