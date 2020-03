Wojskowa Akademia Techniczna ogranicza ruch sieciowy w akademikach. Studenci zbyt dużo grają

Udostępnij:

Wojskowa Akademia Techniczna zdecydowała się na ograniczenie pasma dla ruchu sieciowego w akademikach. W ogłoszeniu rozesłanym do studentów uczelnia tłumaczy, że jest to efekt wykorzystywania przeważającej większości zasobów do zadań czysto rozrywkowych, takich jak gry oraz YouTube, co utrudnia funkcjonowanie infrastruktury.

"W związku z sytuacją epidemiologiczną cała uczelnia przeszła na nauczanie zdalne i pracę zdalną. Wymaga to jednak wydajnych łączy" – stwierdza WAT w komunikacie. "Utrzymywaliśmy przez ostatni okres nielimitowane przyłącza z akademików do Głównego Punktu Dystrybucyjnego, jednak analiza ruchu od ostatniego czwartku wykazała, że za ok. 54 proc. całego ruchu z WAT odpowiadają platformy gamingowe, a ok. 26 proc. YouTube" – tłumaczy uczelnia.

Jak ustalono, ogólnie z łącza symetrycznego 1 Gbps akademiki pochłaniały 965 Mbps, a więc ok. 94 proc. Nadrzędnej infrastrukturze komputerowej WAT pozostawały resztki.

Dlatego też podjęto decyzję, aby na sztywno ograniczyć pasmo przydzielane akademikom do 1/2. Przy czym władze jednostki zastrzegają, że jeśli wydajność sieci pozostanie niesatysfakcjonująca, a charakter ruchu nie ulegnie zmianie, to zostaną wdrożone bardziej radykalne środki. Wskazują tu na możliwość całkowitego zablokowania platform gamingowych.

Niestety, WAT nie podaje charakterystyki ruchu z czasów przed wybuchem pandemii koronawirusa. Nie da się więc zweryfikować, jak bardzo obecna sytuacja wpływa na wzrost zainteresowania grami i YouTube'em wśród studentów. Za to pewnym jest, że z uwagi na pracę zdalną wzrosły potrzeby samej uczelni. Ciekawe, czy śladem WAT pójdą też inne placówki edukacyjne.