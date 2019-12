30.07.2016 14:07 • Recenzja do wersji 7.2

Pojawił się przede mną problem: przerzucenie zawartości kilkudziesięciu płyt DVD do formatu optymalnego dla rzutnika DooGee P1. W kwestii ripowania i konwersji filmów jestem kompletnym laikiem.

Przeglądnąłem kilka programów proponowanych przez DP. W kilku pierwszych przypadkach zawsze coś było nie tak: albo program nie działał, albo działał źle, albo nie potrafiłem się nim posługiwać. W końcu trafiłem na WonderFox DVD Ripper Speedy. To było to! Program zadziałał bez problemu, nie wymagał ode mnie wiedzy na poziomie: ekspert i w dodatku zrobił mi ripa w siedem minut (mam trzyletniego laptopa MSI z platformą Brazos)!

Trochę mnie rozczarowało to, że wersja darmowa (Speedy) pozwala używać tylko kompresji MPG (pierwszej lub drugiej wersji), a ja chciałem poeksperymentować trochę z MP4 (aby zmniejszyć pliki). Niemniej jednak program sprawował się tak dobrze, że skusiłem się na promocję ;) i kupiłem pełną wersję Pro. Promocyjna oferta i plus wygrzebany w sieci kupon dający 5 USD zniżki pozwoliły mi kupić program za mniej więcej 90 PLN. Program w pełni spełnił moje oczekiwania, chociaż rzadko wychodzę poza opcje dostępne w wersji darmowej (Speedy).



Na początek należy wskazać napęd a program sam odnajduje znajdujące się na nim filmy. Co ciekawe potrafi "wyciągnąć" dwa filmy zapisane w trzech plikach vob z siedmiu znajdujących się na płycie i robi to dobrze! Oszczędza to sporo pracy i jest naprawdę wielką pomocą dla laika.

Następnie trzeba wybrać, który film (albo filmy - program może od razu zripować ich więcej) ma znaleźć się na dysku. Na koniec wystarczy nacisnąć duży przycisk "RUN" i poczekać. Najlepszy czas jaki udało mu się osiągnąć to 7 minut dla jednego odcinka Przystanku Alaska (jednej na płycie znajdują się dwa).

Oczywiście możemy trochę sobie poklikać, ale liczba opcji do wyboru nie przeraża. Co więcej możemy zmienić tylko jedną opcję, a pozostałe pozostawić decyzji programu ("Smart Fit"). oczywiście możemy również pozmieniać wszystko. Co możemy ustawić? Dla obrazu:

- typ dekodera,

- rozdzielczość wynikową,

- frame rate,

- bit rate.

Dla dźwięku:

- typ dekodera,

- liczbę kanałów,

- bit rate,

- głośność.

Możemy też wybrać PAL/NTSC i opcje usuwania przeplotu.

Dodatkowo możemy użyć kilku predefiniowanych filtrów do konwersji. O ile takie filtry jak rozmywanie, przerabianie na kreskę itp. wydają się być całkowicie bezużyteczne, to filtr pozwalający rozjaśnić film jest całkiem przydatny.

Większość tych opcji wpływa znacząco na czas ripowania, wielkość plików oraz jakość filmu na urządzeniu wyjściowym.

Warto trochę poeksperymentować dla uzyskania najlepszych efektów.



Co dostajemy w wersji Pro?

- możliwość ripowania zabezpieczonych płyt (DVD CSS, DVD-DRM, Disney X-Project protection, Sony Arccos, UOPS itp.),

- ponad pięćdziesiąt dodatkowych formatów video i audio (AVI, MP4, MPG, MOV, MKV, M4V, WMV, AAC, M4R, MP4, HTML5 video itp.),

- wsparcie ripowania i transferu plików na niektóre urządzenia (iPhone, iPad, iPod, Android phone, TV itp.),

- wsparcie dla obrazów ISO i folderów DVD,

- ofertę dokupienia HD Video Converter Factory Pro za 10 USD (w wersji Lifetime).

Czy warto kupić pełną wersję programu? To zależy. Relacja jakości do ceny nie jest zbyt dobra. Jeśli jednak darmowa wersja spełnia Twoje potrzeby, odpowiada Ci prosty interfejs programu, zestaw ustawień Ci wystarcza, ale brakuje Ci innych formatów wyjściowych - wtedy warto kupić pełna wersję. Z drugiej strony pakiet DVD Ripper plus HD Video Converter Factory za nieco ponad 30 USD nie wydaje się już tak złą ceną.



Już w pierwszym dniu znalazłem kilka niedoróbek, których nie powinno być w płatnej wersji.:

- presety, które możemy tworzyć w wersji pełnej są bezużyteczne - możemy je zapisać, ale... nie możemy ich wczytać,

- program zapamiętuje wszystkie ustawienia za wyjątkiem ustawień zaawansowanych (głównie PAL/NTSC) - co bywa denerwujące,

- program nie dostarcza pełnej informacji co do płyty DVD (ja posiłkuję się AVIcodec),

- jeśli nie usunęliśmy wersji darmowej i uruchomimy ją już po instalacji wersji płatnej to czeka nas ponowna instalacja wersji płatnej, ponieważ staje się ona bezużyteczna (znikają presety).



Wersja darmowa, na podstawowych ustawieniach ma dwa duże atuty: prostotę interfejsu i szybkość działania. Jednak w wersji płatnej, przy użyciu bardziej zaawansowanych kodeków drugi atut znika - program pracuje znacząco wolniej.

Bardzo polecam darmową wersję - szczególnie, jeśli jesteś laikiem w kwestii konwersji filmów, masz dużo płyt DVD i chciałbyś je przenieść na przykład na NAS-a nie tracąc na to połowy życia...