dr.fone toolkit for Android to zestaw narzędzi do obsługi urządzenia z Androidem. Z jego pomocą można przeprowadzić kilka operacji, jak uzyskanie uprawnień roota, odzyskiwanie danych, bezpieczne usuwanie danych, tworzenie kopii zapasowych danych z telefonu, usuwanie ekranu blokady bez utraty danych (dostępne dla nielicznych urządzeń) oraz przenoszenie plików na komputer lub na inne urządzenie z Androidem.