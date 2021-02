Word i Outlook przewidzą, co chcesz napisać – o ile piszesz po angielsku

Udostępnij:

Microsoft już w przyszłym miesiącu wdroży do Worda i Outlooka przewidywanie tekstu, które było zapowiadane jeszcze w ubiegłym roku. Dzięki temu osoby, które często piszą typowe dla siebie wiadomości lub dokumenty, będą mogły szybciej stworzyć odpowiednią treść. Jest tylko jeden haczyk – rzecz będzie działać wyłącznie w przypadku redagowania anglojęzycznych tekstów.

Na zbliżającą się aktywację opcji przewidywania tekstu w Wordzie i Outlooku zwrócił uwagę serwis Neowin. W dokumentacji Microsoftu widnieje ona jako zaplanowana do wdrożenia w marcu 2021 roku, czyli niespełna rok po tym, jak nowość ta została zapowiedziana insiderom. Problem w tym, że od tamtego czasu nie zmienił się jej opis funkcjonalny, co pozwala zakładać, że podpowiedzi będą dostępne tylko w języku angielskim.

To z kolei nie zmienia faktu, że jest to ciekawa funkcja i kolejny element pakietu biurowego oparty na uczeniu maszynowym. Dzięki temu podpowiedzi mają być sensowne w przypadku każdego użytkownika. Oprogramowanie z czasem "nauczy się", o czym i jak pisze dana osoba, by podpowiedzi były wartościowe.

W tym momencie nie wiadomo czy i kiedy funkcja zostanie rozszerzona na inne języki, w tym polski. Wydaje się jednak, że póki co nie ma takich planów, bo Microsoft nie odważył się choćby wspomnieć o tym, że rozszerzenie dostępności jest "w fazie rozważań na przyszłość".