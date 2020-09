Po​bierz program

zabezpiecz pobieranie

Asystent może proponować instalację ofert reklamowych, na które nie musisz wyrażać zgody w celu pobrania programu. Możesz też użyć linków bezpośrednich bez asystenta (przycisk obok). W przypadku omyłkowej instalacji niechcianego oprogramowania polecamy skorzystanie z naszego poradnika

World of Tanks to rewelacyjna gra MMO przedstawiająca walki czołgów z okresu pierwszej połowy ubiegłego wieku. Tytuł zawiera grubo ponad setkę modeli czołgów pochodzących z wielu państw: Stanów Zjednoczonych, dawnego ZSRR, Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii czy Japonii.

World of Tanks daje niepowtarzalną okazję wczucia się w rolę dowódcy opancerzonego wozu bojowego. Jednak by móc pokierować prawdziwym monstrum, najpierw musimy zdać egzamin ze swych umiejętności na jednym z czterech dostępnych lekkich czołgów: amerykańskim, francuskim, niemieckim lub sowieckim. W początkowej fazie rozgrywki możemy doznać lekkiej frustracji wynikającej z niewielkich zdolności bojowych naszego pojazdu, ale w miarę upływu czasu i wraz ze zdobywanym doświadczeniem możemy sukcesywnie ten stan rzeczy zmieniać głównie poprzez kupowanie ulepszeń przeznaczonych dla naszego modelu. Systematycznie i konsekwentnie modernizujemy silnik, podwozie, wieżyczkę oraz radio. Niestety wiele udogodnień pozostaje w kwestii mikropłatności, no ale cóż...

System polepszania oraz powiększania naszej sprawności bojowej to również tzw. drzewo technologiczne, dzięki któremu przy pomocy zdobytych punktów w trakcie odbytych batalii, możemy aktywować kolejne pojazdy z klasy średniej, ciężkiej, niszczycieli czy samobieżnych dział. Je również możemy w trakcie gry odpowiednio modyfikować. Gra posiada również system awansowania załogi. Im wyższy jej stopień doświadczenia, wynikający bądź to z systemu szkolenia, bądź z ilości stoczonych potyczek, tym bardziej racjonalne zachowanie na polu boju. Do jednorazowego wykorzystania przygotowano również takie przedmioty jak apteczki, zestawy naprawcze czy specjalne dodatki do paliwa zwiększające moc silnika.

World of Tanks oferuje kilka ciekawych trybów rozgrywki. Najpopularniejszym jest Rozgrywka Losowa, gdzie gracze dzieleni są na dwie, piętnastoosobowe drużyny, a następnie przydzielani do losowego pokoju. Wygrywa ta drużyna, która pierwsza zajmie bazę wroga lub wyeliminuje z gry wszystkich przeciwników. Do wyboru mamy jeszcze Wojnę Klanów, Bitwę Spotkaniową (możemy zapraszać znajomych), Garażową czy tryb Eskorty.

World of Tanks to świetny sieciowy symulator walk czołgów o mocnej podbudowie strategicznej i z rozbudowanym systemem ulepszeń oraz awansu. Zawiera dużo aspektów historycznych, głównie związanych z mechaniką i dokładną specyfiką sprzętu bojowego przez co gra prezentuje wysoki realizm prowadzonych bitew. Do tego możliwość współzawodnictwa w klanach z innymi graczami, systematyczna rozbudowa własnego arsenału oraz awanse powodują, że gra potrafi wciągnąć na bardzo długo.