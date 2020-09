Pobierz ​program

Wargaming.net idzie za ciosem i po sukcesie poprzednich swoich projektów, czyli World of Tanks oraz World of Warplanes, zaprasza wszystkich fanów wojennych projektów MMO do mierzenia się na szerokich cyfrowych oceanach w World of Warships. Ta darmowa gra umożliwia zabawę w dowódce olbrzymich jednostek morskich w ramach jednej z czterech klas. Z czasem każdą przyjdzie udoskonalać, by lepiej służyła w boju.

Tak jak poprzednie dzieła twórców, tytuł korzysta z jednego wspólnego konta w systemie Wargaming, więc możliwe jest między innymi współdzielenie środków pomiędzy poszczególnymi grami, a tym samym lepszy start w Warships, niż zupełnie od nowa. Każdy fan wojen na morzu znajdzie tutaj coś dla siebie. Tylko od niego zależy czy będzie to któryś z ociężałych lotniskowców, szybkich, lecz słabych niszczycieli, niezawodnych krążowników czy typowych okrętów bojowych. Każdy ma plusy i minusy.

Przygodę z World of Warships najlepiej rozpocząć od potyczek ze sztuczną inteligencją. Kolejne starcia z komputerowo sterowanym przeciwnikiem pozwolą opanować podstawowe mechanizmy zarządzania poszczególnymi jednostkami, jak również dokładniej poznać wszystkie 10 map, na których rozgrywane są bitwy. Dopiero po takim chrzcie bojowym można myśleć o poważnych pojedynkach online 12 na 12 graczy.

Naturalnie producent przewidział takie ważne dla fanów swoich gier opcje jak bitwy rankingowe, a także możliwość przystosowania okrętów do własnego stylu gry, poprzez ich ulepszanie, malowanie, dobór załogi czy flag sygnałowych. Wojna na morzu to temat o wiele mniej oklepany, niż walki na lądzie i w powietrzu, dlatego WoW zapewne znajdzie niemałe grono fanów. Oferuje świetną oprawę oraz rozgrywkę za darmo.

Minimalne wymagania systemowe:

Procesor Intel Core i3 lub AMD-FX 4100+

2 GB RAM

Karta graficzna NVIDIA GeForce 8800 GT, AMD Radeon HD 4650 lub Intel HD Graphics 4000

30 GB wolnego miejsca na dysku

Uwaga!

Do zabawy potrzebne będzie zarejestrowanie darmowego konta na platformie Wargaming.net. Fani poprzednich gier firmy, takich jak World of Tanks czy Warplanes, które też go potrzebują, od bardzo dawna mają je już zapewne założone. Instalator world of Warships po uruchomieniu pobierze najnowsze potrzebne do rozgrywki pliki.