WorldCraft 1.2.4

Asystent może proponować instalację ofert reklamowych, na które nie musisz wyrażać zgody w celu pobrania programu. Możesz też użyć linków bezpośrednich bez asystenta (przycisk obok). W przypadku omyłkowej instalacji niechcianego oprogramowania polecamy skorzystanie z naszego poradnika

WorldCraft to udostępniony bezpłatnie klon popularnej gry sandboksowej Minecraft. Zadaniem gracza jest wykopywanie różnego typu bloku i układanie z nich najróżniejszych rzeczy. Jedynym ograniczeniem jest tutaj wyobraźnia użytkownika.

Identycznie jak ma to miejsce we wspomnianym Minecrafcie, także tutaj wirtualny świat składa z trójwymiarowych bloków. Gra w zasadzie nie ma zakończenia i nie można jej przejść czy ukończyć. To jak potoczy się rozgrywka zależy tylko i wyłącznie od gracza. Może on ciosać dostępne w grze bloki, a następnie budować z nich budynki itp. Najczęściej dostępne w WorldCrafcie elementy to woda, ziemia, piasek, trawa, lód czy drzewa. Ilość wspomnianych zasobów w grze jest nieograniczona, chociaż czasami zdobycie wybranego z nich może wymagać eksploracji wirtualnego świata.

WorldCraft stworzony został w oparciu o środowisko Unity. Możliwe jest uruchomienie gry w niemal dowolnej rozdzielczości (nawet FullHD) w trybie pełnoekranowym.