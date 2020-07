Pobierz program

Worms 2 to druga odsłona klasycznego cyklu strategii turowych autorstwa Team 17. Gracz będzie kierował działaniami robaków, które używając różnego rodzaju broni, za wszelką cenę będą starały się wyeliminować wszystkich przeciwników. Tylko przemyślane decyzje będą w stanie doprowadzić gracza do zwycięstwa.

Rozgrywka w Worms 2

Wcielając się w jedną z drużyn robaków na losowo generowanej, dwuwymiarowej mapie, gracz będzie musiał wydawać takie rozkazy, aby przeciwna drużyna została wybita co do jednego. Każda tura, w której zapada decyzja, jest ograniczona limitem czasu, ważne więc będzie szybkie działanie i strategiczne podejście do rozgrywki.

Każdy ruch musi być dobrze przemyślany, inaczej przeciwna drużyna może wykorzystać błędy na niekorzyść gracza. Nie raz okaże się, że lepiej będzie przeczekać turę, lub poświęcić swojego własnego robaka, by znacząco osłabić przeciwników. Autorzy Worms 2 stworzyli pokaźny arsenał broni oraz urządzeń, z których w każdej turze można skorzystać. Uzbrojenie będzie mogło zostać konfigurowane i dostosowywane przed każdą rozpoczętą grą.

Poza bogatym wyborem broni i ich nowych możliwości, w Worms 2 dostępna jest opcja kopania tuneli, edycja broni, nowe rodzaje misji i poziomy, a realizmu dodają efekty wybuchów czy wnoszącego się dymu. Poza trybem jednoosobowym, gdzie gracz będzie prowadził bitwę z komputerem, w Worms 2 istnieje tryb multiplayer – można zagrać z kilkoma osobami przy jednym komputerze lub dołączyć do serwera przez internet. Przy jednym urządzeniu możliwa jest gra od dwóch do sześciu osób.

Minimalne wymagania systemowe: