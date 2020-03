Pobierz program

Worms Reloaded to stanowiąca zgrabne połączenie zręcznościówki i strategii zabawna gra 2D, w której wcielamy się w waleczne robaki toczące ze sobą bój na jednej z wielu ciekawych planszy. Rozgrywka toczona jest w turach, w trybie jedno- lub wieloosobowym w sieciach LAN lub za pośrednictwem Internetu.

Robaki sterowane sztuczną inteligencją

Podczas rozgrywki na pojedynczej planszy bitwę toczyć może maksymalnie 3 graczy. Do naszej dyspozycji oddano bogaty zestaw najróżniejszych lokacji oraz broni zagłady, które wykorzystać można do unicestwienia przeciwnika. W trybie pojedynczego gracza oferowane jest kilka trybów rozgrywki: kampania (w sumie 65 misji do wykonania), Licznik Ciał (gracz musi stawiać czoła nieograniczonej ilości wrogów i utrzymać robaka jak najdłużej przy życiu) oraz misje treningowe. Co ważne, przeciwnikiem steruje sztuczna inteligencja wyposażona w siedem różnych typów osobowości,takich jak mściwy, pewny siebie czy "Darksider".

Multiplayer i edytor poziomów

Poza trybem pojedynczego gracza, twórcy przygotowali również tryb wieloosobowy, umożliwiający rozgrywkę pomiędzy osobami z całego świata. W tym przypadku rozgrywane turowo bitwy skupiać mogą 4 graczy, którzy mogą komunikować się ze sobą głosowo.

Inne funkcje, które z pewnością ucieszą zagorzałych fanów Wormsów to opcja modyfikacji wyglądu robaków oraz rozbudowany edytor plansz.