Worms Ultimate Mayhem to kolejna odsłona klasycznego cyklu strategii turowych autorstwa Team 17 Software. Zadaniem gracza będzie sterować poczynaniami robaków tak, aby za pomocą różnego rodzaju broni, wyeliminowały wrogą drużynę co do ostatniego przeciwnika. Tylko dobrze przemyślane decyzje będą w stanie doprowadzić gracza do upragnionego zwycięstwa.