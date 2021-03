Wpadka ministerstwa. Zrobili "reklamę" Xiaomi

Jakiego telefonu używa osoba odpowiedzialna za prowadzenie mediów społecznościowych w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii? Już to wiemy, bo autor sam się wygadał. A raczej wygadało się jego dzieło.

Xiaomi trafiło na czarną listę USA, ale w Polsce póki co sprzęt jest w użyciu. Przynajmniej przez osoby, które odpowiadają za prowadzenie mediów społecznościowych Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.

Z udostępnionych na Twitterze zdjęć wynika, że autor profilu i fotek korzysta z Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Potwierdza to znak wodny widoczny na opublikowanej fotografii.

Nie tak drobny szczegół wychwycił Wojtek Kardys:

Pytanko do @MRPiT_GOV_PL czy poniższe zdjęcia to reklama telefonu @XiaomiPL? ;-)



A tak serio, to jak tworzymy content na #socialmedia Ministerstwa to dobrze zainwestować w fotografa (założę się, że Obajtek zna kogoś ;)).



Ps: znak wodny ze zdjęć można wyłączyć w ustawieniach tel https://t.co/Hs4gFnCOwm