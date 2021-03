Wraca GTX 1060. Palit chce zadowolić kopaczy kryptowalut

Udostępnij:

Wygląda na to, że układ graficzny Nvidia GTX 1060 powróci do łask. Firma Palit zarejestrowała właśnie w Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej kilka nowych kart P106 przeznaczonych do wydobywania kryptowalut. Karty P106 pierwotnie ukazały się w roku 2017.

Prawdopodobnie przyczyną tego stanu rzeczy jest wzmożone zapotrzebowanie na sprzęt służący do tzw. kopania kryptowalut.

Karty P106 wprowadzono do sprzedaży w 2017 r. jako warianty GTX 1060 pozbawione złącz HDMI / DisplayPort do ekranów. Brak tej funkcjonalności oznaczał, że miały jedynie zastosowanie do wydobywania kryptowalut, a tym samym można było je odsprzedawać wyłącznie innym kopaczom walut wirtualnych.

Powracająca popularność wydobywania kryptowalut jest przyczyną braków kart graficznych. Nvidia niedawno wprowadziła aktualizację dla układu graficznego RTX 3060 ograniczającą efektywność pozyskiwania Ethereum. Firma będzie wydawać także w najbliższej przyszłości dedykowane karty typu CMP przeznaczone dla kopaczy kryptowalut.

Używając większej liczby układów P106 można uzyskać całkiem przyzwoitą wydajność. Istnieje prawdopodobieństwo, że Palit wyczuwając obecną sytuację postanowił sprzedać zalegający asortyment starych kart, póki istnieje popyt na układy dla kopaczy.