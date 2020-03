Wsparcie żywieniowe od Ministerstwa Zdrowia to oszustwo – uważaj na fałszywą stronę

Udostępnij:

Koronawirus nie przestaje być frazą chętnie wykorzystywaną przez internetowych oszustów, szczególnie w ostatnich dniach. Jednym z zagrożeń jest wyłudzanie informacji i fałszywe strony, do których przed weekendem dołączyła spreparowana witryna Ministerstwa Zdrowia.

Oszuści sugerowali na niej możliwość otrzymania wsparcia żywieniowego w związku z okresem domowej kwarantanny, co wymagało potwierdzenia swoich danych Profilem Zaufanym. O szczegółach poinformował serwis Zaufana Trzecia Strona.

Jak się okazuje, przed weekendem do Polaków zaczęły trafiać wiadomości SMS zachęcające do odwiedzenia rzekomej strony Ministerstwa Zdrowia: mzgov[.]net . Pomijając adres (rządowe witryny charakteryzują się domeną gov.pl ), strona mogła przypominać prawdziwą stronę Ministerstwa Zdrowia. Zasugerowano na niej, że każdy obywatel może odebrać przydział między innymi 20 litrów wody oraz chleb, mleko czy makaron.

Ostrzegajcie dalej znajomych - tym razem bezczelni złodzieje oferują "wsparcie żywieniowe" od Ministerstwa Zdrowia, a tak naprawdę kradną pieniądze. https://t.co/HguWgNtdcf pic.twitter.com/AbnahP8vP1 — ZaufanaTrzeciaStrona (@Zaufana3Strona) March 14, 2020

Aby odbiór paczki był możliwy, konieczne było jednak potwierdzenie swojej tożsamości poprzez Profil Zaufany. Użytkownik był odsyłany do kolejnej spreparowanej strony, na której mógł się zalogować do swojej bankowości.

Był to fałszywy formularz, działający dokładnie tak samo, jak w przypadku szeregu oszustw na dopłatę niewielkich kwot rzędu złotówki. Niedawno opisywaliśmy ten problem na przykładzie mikrorachunku podatkowego. Wypełnienie formularza prowadzi do przekazania danych logowania oszustom, którzy zyskają otwartą drogę do kradzieży pieniędzy z konta ofiary.

W chwili pisania niniejszego tekstu, opisywana strona mzgov[.]net nie jest już aktywna. Nie musi to jednak oznaczać, że zagrożenie całkowicie zniknęło. Niewykluczone jest bowiem, że oszuści próbują uzyskać dane od kolejnych osób, korzystając z innej domeny lub bazując na nieco innym scenariuszu, sugerując w SMS-ie inny powód konieczności potwierdzenia swoich danych.

Choć ostrożność w sieci, szczególnie podczas logowania do systemów elektronicznej bankowości, jest niezbędna na co dzień, w okresie zwiększonej liczby ataków tym bardziej zalecamy rozwagę. Z pewnością jeszcze wielu oszustów zechce wykorzystać popularność frazy koronawirus, by uzyskać dostęp do prywatnych danych swoich ofiar, a w konsekwencji dotrzeć do ich oszczędności na koncie w banku.